Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Timaş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser “zamanın ruhunu” büyülü gerçekçilikle taçlandırıyor. Romanda şiddetli bir fırtınanın ardından bir grup Afrikalı yazar, bir edebiyat festivali bahanesiyle bir araya geldikleri Mozambik adasında mahsur kalırlar. Grup, internetten, telefondan, haberlerden, herhangi bir iletişim aracından uzak yedi gün yaşamak mecburiyetindedir. Bütün bunların üstüne, adanın sokaklarında kendi hayal ürünleri olan kahramanlarıyla karşılaşmaya başladıkları noktada işler bambaşka bir boyuta taşınır. Nihayette gerçeklik ile kurgu, geçmiş ile gelecek ve hayat ile ölüm arasındaki sınırı sorgulayan, hem yazarları hem de halkı rahatsız eden bir dizi garip ve sırlı olay ortaya çıkar.

Nahid Sırrı'nın sanat yazıları kitapta toplandı "Sultan Hamid Düşerken" ve "Kıskanmak" gibi Türk edebiyatının büyük klasikleri arasında sayılan eserlere imza atan Nahid Sırrı Örik'in sanat yazıları, tozlu raflardan çıktı.