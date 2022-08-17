Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Rubin, 50 yılın ardından “Littlefeather, yersiz ve haksız yere istismara maruz kaldınız” yazılı bir mektup gönderdi. Özür mektubuna cevap veren Littlefeather ise, “Biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız, sadece 50 yıl oldu” ifadesini kullandı. Brando, 1973’te “Baba” ﬁ lmindeki rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandığında Oscar’ı boykot ederek yerine Amerikan yerlisi aktivist Littlefeather’i göndermişti. Sahneye çıkan aktivist, Brando’nun yerine ödülü reddetmiş ama konuşmasının ardından ırkçı söylemlerle karşılaşmıştı.

Oscar törenindeki tarihi tokadın ardındaki hastalık: Alopesi areata Oyuncu Will Smith’in 94. Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith’in alopesi areata (saçkıran) hastalığı ile alay eden komedyen Chris Rock’a attığı tokat, hala konuşulmaya devam ediliyor. Peki, alopesi areata nasıl bir hastalık? Nedenleri neler, tedavisi var mı?

Oscar'a tokadıyla damga vuran Will Smith Akademi'den istifa etti Bu yıl 94.sü düzenlenen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması olay olmuştu. Tokat skandalı sonrası Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.