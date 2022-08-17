Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

SFF’de kırmızı halı geçişi sırasında büyük ilgiyle karşılanan 39 yaşındaki başarılı oyuncuya mükâfatı, yönetmen koltuğuna geçtiği “When You Finish Saving The World” (Dünyayı Kurtardığın Zaman) ﬁlminin gösterimi öncesinde verildi. Festivalde onur konuğu olarak yer alan Eisenberg’ün ilk yönetmenlik tecrübesi olan ﬁ lmde, hayatını zorda kalan insanlara yardım etmeye adayan ancak dünyanın problemlerini umursamayan bir kadının hikâyesi anlatılıyor. Meşhur oyuncu Julianne Moore’un canlandırdığı Evelyn’in hikâyesini işleyen eser, görünürde çok farklı olan ancak düşündüklerinden daha çok birbirine benzeyen bir anne ve oğulun yaşadıklarını beyazperdeye aktarıyor.

230 FİLM GÖSTERİMDE

Öte yandan 12 Ağustos’ta başlayan ve 19 Ağustos’a kadar sürecek festivalde sinemaseverler, 62 ülkeden 230 ﬁ lmi izleme imkânı bulacak. SFF’de, 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü ﬁ lmi olmak üzere 6 TRT ﬁ lmi de yer alıyor.

Nobel Ödülü’nü rekor fiyata satan Rus gazetecinin yaptığı hareket herkesi duygulandırdı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı. Savaşta bilanço ağırlaşırken Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, geçen yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü madalyasını Ukraynalı mültecilere yardım için açık artırmayla 103,5 milyon dolara sattı. Muratov’un bu hareketi alkış toplarken, yayın yönetmenine verilen para rekor olarak tarihe yazıldı.

Squid Game gerçek oluyor! Dev ödüllü yarışmanın başvuru şartları açıklandı Netflix, Squid Game'in ikinci sezonunu müjdelemesinin ardından rekortmen dizi ile ilgili bir gelişmeyi daha duyurdu. Dijital platform için Squid Game'den esinlenen bir yarışma programı çekilecek, başvurular internet üzerinden alınacak. Reality şovun, tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını açıklayan Netflix, başvuru şartlarını duyurdu.