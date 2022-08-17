Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ardan Özmenoğlu sıra dışı ve bazen aykırı işleri, sıra dışı malzemeler kullanarak üreten bir sanatçı… Post-it’ler, neon, cam onun malzemesi olabiliyor ve karşımıza popüler kültürden izler taşıyan “nevişahsına münhasır” eserler çıkıyor. Özmenoğlu, bugünlerde ise Bodrum’a has bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor… Özmenoğlu, Anna Laudel Bodrum tarafından Zai Yaşam’da açılan “Bodrumania” adlı sergide beyaz evler, tabiat harikası koylar ve mehtaplar gibi eşsiz manzaralardan ilham aldığı eserlerini bir araya getiriyor. Biz de kendisiyle sanatını konuşuyoruz…

> Çoğu zaman aykırı işlere imza attınız. Sanat sizin için hep sıra dışı olmak mı demek?

Sıra dışı olmaktan çok, düşünülmeyeni düşündürten, soru sorduran, hissettiren ve anlatan, fark edilmeyeni fark ettiren… Ben hissettiğim ve gözlemlediğim şeyleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu paylaşırken seçtiğim yollar diğer insanlardan daha farklı. Eğer bunu bir kişi bile anlıyor ve hissediyorsa, benim için sanat görevini tamamlamıştır. OPeki, sanatı ve sanat yolculuğunuzu nasıl tanımlıyorsunuz? Zorluklarla dolu, disiplin ve çok çalışma, okuma ve görme gerektiren bir yolculuk. Sürprizleri de var tuzakları da… Ve sanatta ne biriktiriyorsanız onu üretiyorsunuz.

> Peki, sanatsal özgünlüğünü korumak için neler yapıyorsunuz, nelerden besleniyorsunuz?

Hayatın kendisi beni besliyor ve heyecanlandırıyor. Barındırdığı sonsuz duygular sürekli üretmeye teşvik ediyor. Yaşadığımız dünya duygularla o kadar dolu ki, her baktığımda yeni bir şey görüyorum. Çok fazla hissediyorum, düşünüyorum, anlıyorum ve ﬁkir geldiği anda süreç başlıyor. En büyük özelliğim ise ﬁkrin peşinden hemen gitmem.

‘Bodrumania’ sergisi 23 Eylül’e kadar ZAİ Yaşam’da görülebilecek.

SANATÇILAR ÖZGÜN KALMA SAVAŞINDA

> Bütün dünyadan sanatçıların etkileşim hâlinde olduğu, böylesine dijitalleşmiş bir çağda tamamıyla özgün kalmak mümkün mü?

Evet, benim için mümkün ama diğer sanatçıları bilemem. Orijinallik sadece sanatta değil hayatta da zor. Herkesin tıpatıp birbirine benzediği dünyamızda sanatçılar da özgün kalabilme savaşı veriyor.

SANATTA LOBİCİLİK BİTMELİ

> Daha önce sitem dolu “Bienal Sanatçısı Değilim” adlı bir sergiye imza atmıştınız. Türkiye’deki sanat organizasyonları ve ortamları hakkında şimdi neler düşünüyorsunuz?

Türkiye’deki sanat ortamı; özel müzeler, fuarlar, bienaller, galeriler ve koleksiyoncular olmasaydı bu şekilde ilerleyemezdi. Buna rağmen kıramadığım sanat lobileri var. Bu lobilerin bitmesi gerek ve hâlâ bienal sanatçısı değilim. Ama biliyorum ki sanatın gücü her şeye yeter.

> Sözü son serginize getirmek istiyorum; “Bodrumania” nasıl doğdu; sudan çıktı diyebilir miyiz?

Renklerden çıktı diyebilirim. Renkleri çok seven ve bilen bir sanatçıyım. Bodrum’da yaşarken her gün gördüğünüz mavi, yeşil, beyaz, pembe ve mor bu sergide bir araya geldi.

> O renklerde nasıl bir sanat saklı?

Denizden ve ay ışığından ilham alan “Dolunay Alfabesi” adlı eserlerimde, dolunayın deniz üzerinde yansımasında oluşan ışık oyunlarının bir dili olduğunu düşündüm. Eserlere yakından baktığınızda harﬂ ere benzeyen yansımalar olduğunu fark ettim. Doğanın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissettim. Eserlere baktığınızda hissettiğiniz duygu, yansımaların çokluğu, çeşitliliği ve her saniyede olan yansımanın bir sonrakine benzememesi.

> Ege’nin turistik lokasyonları son aylarda sanatın merkezine dönüştü. Sanat İstanbul’a mahkûm mu?

Sanat, İstanbul dahil hiçbir yere mahkûm değil. Sanat her zaman kendi yolunu bulur. Bugün Bodrum’da yaşanan sanat zirvesi umarım artarak devam eder.

Yönetmen Ahmet Toklu: Doksanların çocukları fantastik yaşadı Yurt dışındaki festivallerde ödüller kazanan “Pota” filmi, kenar mahalle çocukları üzerinden 90’ları anlatıyor. Filmde kendi yaşadıklarından yola çıkan yönetmen Ahmet Toklu “Sokak bizim için farklı kültürlerle tanıştığımız bir potaydı” diyor.