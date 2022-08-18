Kyodo ajansına göre, 96 yaşındaki Japon moda tasarımcısı başkent Tokyo'daki evinde 11 Ağustos Perşembe günü yaşama gözlerini yumdu.
Batıdaki Şimane eyaletinde doğan Mori, ailesiyle taşındığı başkentteki Tokyo Woman's Christian Üniversitesinden (TWCU) mezun olmuş ve ilk atölyesini kentin Şincuku bölgesinde 1951'de açmıştı.
1956'da New York'ta sergilediği "Doğu Batı'yla buluşuyor" koleksiyonuyla uluslararası tanınırlığa kavuşan Mori, 1977'de Fransız "haute couture" moda tasarımcıları listesine resmen kaydolan ilk Japon unvanını taşıyor.
KÜLTÜR NİŞANINA LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
Renk kombinasyonları, kelebek motifleri ve "kimonoyu elbiselere dönüştürdüğü" tasarımlarıyla Japon kadın modası üzerindeki etkisiyle bilinen Mori, 1996'da Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.
YÜZLERCE FİLM İÇİN KOSTÜM HAZIRLADI
Yüzlerce Japon film ve tiyatro yapımına kostüm hazırlayan Mori, bugünün Japon İmparatoru Naruhito'nun eşi İmparatoriçe Masako'nun 1993'teki düğününde giydiği beyaz elbiseyi de tasarlamıştı.
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