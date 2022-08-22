Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tüplü dalış ve resim tutkularını birleştirerek yıllar içinde kendine has bir teknik geliştiren sanatçı, tuzlu suda çözünmeyen boya ile çevre dostu sanat eserleri oluşturuyor. Su altı dünyasının güzellikleri ve çevreyi koruma ihtiyacına dikkat çekmeyi hedeﬂ eyen Belka’nın Bodrum koylarından birinde yaptığı ‘Bodrum Gülü’ adlı eseri de sergide yer alıyor. Dünyadaki tek su altı portre ressamı olarak tanınan Belka’nın, resim sergisi, 15 Ekim’e kadar Bodrum’da görülebilecek.

Dünyada eşi yok, paha biçilemiyor! 3 bin 300 yıllık miğfer Çorum'da sergileniyor Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan ve Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz eden bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Dünyada eşi bulunmayan savaşçı miğrefi, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergileniyor.