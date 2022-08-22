Türkiye Gazetesi

M. EMİN ARVAS

Heykel, İngiltere ile Yunanistan arasında diplomatik bir krize yol açtı. Yunanistan, yıllar önce Londra’daki British Museum’a götürülen eserin iadesini istiyor. Yunan makamları, diplomatik çabalar devam ederken, müzelerde sergilenmek üzere Partenon’daki eserlerin bire bir kopyasını yapma teşebbüsü başlattı. İşin enteresan yanı, heykeli bir robot kolun yapması. Metal keskilerle donatılmış robot heykeltıraşın bir buldozerin gücüne ve bir beyin cerrahının hassasiyetine sahip olduğu ifade ediliyor. Robotik kol, mermeri heykeltıraşlardan çok daha hızlı şekillendirdi.

Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse’te: Roma dönemini bire bir yansıtacak İzmir’in Konak ilçesinde yer alan 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası, metaverse (sanal evren) platformu aracılığıyla Roma dönemindeki halini yansıtan görüntülerle ziyarete açılacak.