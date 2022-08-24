Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçının “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde görülebiliyor. Tanyeli, eserlerinde insanı dünyanın güncel problemleriyle yüzleştiren bir yaklaşım sergiliyor. Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan, Paris’te dönemin usta ressamlarının çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulan usta sanatçı, “Resim yaparak hayatın çelişkilerine, çok boyutluluğuna, dinginliğine akıl erdirmeye çalışıyorum” diyor. Sergi, 4 Aralık’a kadar Ankara Ulus’ta ziyaret edilebilecek.

Dünyada eşi yok, paha biçilemiyor! 3 bin 300 yıllık miğfer Çorum'da sergileniyor Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan ve Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz eden bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Dünyada eşi bulunmayan savaşçı miğrefi, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergileniyor.