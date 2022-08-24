Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mary Harron’un yönetmenliğini yaptığı “Dalíland” adlı ﬁlmin dünya prömiyeri, 8-18 Eylül tarihleri arasında Kanada’da gerçekleştirilecek 47. Toronto Film Festivali’nde yapılacak. Ben Kingsley’in meşhur sürrealist ressam Dali’yi canlandırdığı ﬁlmde, eşi Gala rolünde ise Ezra Miller yer alıyor. Eser, Dali ile eşi Gala arasındaki garip evliliğin son yıllarının hikâyesini işliyor.

Tanyeli’nin sanatı gözler önünde Figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatı sergiye taşındı...

Issız adalarda sanat yeşerdi Kommagene Bienali Adıyaman’daki tarihî mekânlarda gerçekleşiyor. Medeniyet vurgulu bienalin en dikkat çeken mekânı ise barajla ortaya çıkan ıssız adalar…