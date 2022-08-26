Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tanınmış müzisyen Murat Göğebakan’ın hayat hikâyesi beyazperdeye geliyor. Eserde 2014 yılında kanser hastalığını sebebiyle vefat eden Göğebakan’ın sanatla tanışması, şöhrete kavuşması, hayata tutunması ve ailesine acı vedası işlenecek. Ön hazırlıklarına başlanan ﬁlmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. 2023’ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanan eserin yönetmeni ve Göğebakan’ı canlandıracak oyuncu ise önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Film Yapım ve CNS Productions ortaklığında gerçekleşecek eserin senaryosu Lütﬁ Albayrak ve Sezgin Irmak’a ait.

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eşinin ölüm nedeni belli oldu... İşte otopsi raporu Merhum şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez’in ölümü şüpheli bulununca soruşturma açılmıştı. Kasım ayında evinde komaya girmiş halde bulunan Bekmez’in ölüm nedeni merak konusu olmuştu. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu her şeyi aydınlattı.