Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivaldeki “Yarışma Bölümü” için müracaatlar başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Aralık olarak açıklandı. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek “Yarışma Bölümü”ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek ulusal bölümdeki “En İyi Kısa Film”e 50 bin TL, uluslararası kısımdaki “En İyi Uluslararası Film”e ise 5.000 dolar mükafat verilecek.

Akbank Caz Festivali eylülde başlıyor Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında şehri cazın farklı renkleriyle 32. defa buluşturacak.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.