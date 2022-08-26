Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Elli eserin başvurduğu yarışmada sekiz ﬁlm, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak. Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl’ın “Bana Karanlığını Anlat”, Serpil Altın’ın “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, Ali Kemal Güven’in “Çilingir Sofrası”, Ziya Demirel’in “Ela ile Hilmi ve Ali”, Ümran Safter’in “Kabahat”, Cem Demirer’in “Mendirek”, Çiğdem Sezgin’in “Suna” ve Tareq Daoud’un “Yaban” adlı ﬁ lmleri yarışacak. Filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan’ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek. Mükâfatlar ise 17 Eylül akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Akbank Caz Festivali eylülde başlıyor Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında şehri cazın farklı renkleriyle 32. defa buluşturacak.