Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yükseklerden çektiği fotoğraf kareleriyle farklı yarışmalarda mükâfatlar kazanan Sarıkoç, drone’unu yanından hiç ayırmadığını söylüyor. İşte kendisiyle yaptığımız sohbet…

7 MİLYON KM MESAFE KATETTİM

> Drone fotoğrafçılığı galiba senin için bir aşk... Nasıl başladı hikâyen?

Baba mesleği olan gazeteciliğe çocuk yaşta evdeki fotoğraf makineleri ile enstantaneler çekerek merhaba dedim. Drone’a olan tutkumun ise farklı bakış açısı yakalamak isteği ile başladığını söyleyebilirim. Her zaman gördüğümüz yapıları ve olayları drone’la, kuş bakışı görmek oldukça ilgimi çekmişti. Bu alaka, heyecan ve merakımı giderek artırdı. Uygulamamın gösterdiği verilere göre 5 yıl içinde, drone ile yaklaşık 7 milyon kilometre mesafe katettim.

> Peki, drone teknolojisi, fotoğrafa nasıl bir sanatsal estetik katıyor?

Sanatsal fotoğraf sadece iyi drone kullanmayı bilmekle çekilmiyor. Öncelikle iyi bir fotoğraf çekmek için konuya hâkim olmak gerekiyor. Bundan sonra drone’u kullanırken bilgilerinizi fotoğraf birikiminizle birleştirip iyi eserler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ancak drone ile fotoğraf çekmek, normalden daha zor. Mesela birçok havacılık terimlerini bilmeniz lazım.

> Drone’la nasıl çalışıyorsun; estetik kareler yakalayacağını önceden hissediyor musun?

Drone’larımı yanımdan hiç ayırmamaya çalışıyorum. Gideceğim yere, çekeceğim konuya göre uygun cihazlarımı yanımda taşıyorum. Fotoğraﬂarın havadan nasıl olacağını sürekli düşünüyorum. Bu düşünce beni daha estetik karelere doğru itiyor. Ama çoğu zaman güzel fotoğraﬂ arı, ne zaman yakalayacağınızı bilemiyorsunuz. Hiç bekle

mediğiniz bir yerde, çok farklı fotoğraﬂ ar ortaya çıkabiliyor.

> Aynı zamanda drone fotoğrafçılığında âdeta bir ödül avcısı oldun. Bunu neye bağlıyorsun?

Bunun yaptığım işi sevmekten kaynaklandığını düşünüyorum. Çoğu zaman drone uçurmak beni dinlendiriyor. Sevdiğim işi yaparken huzur bulmak diyebiliriz buna. Ancak ödül almak için değil, mutlu olduğum ve gördüğüm güzel görüntüleri başkalarıyla paylaşmayı sevdiğim için fotoğraf çekiyorum.

> Peki, drone teknolojisi, fotoğrafçılıkta nereye ilerliyor?

Sensörler büyüyor, kullanılan drone’ların gidebildiği mesafeler artıyor. Mesela en son 9,5 kilometre uzaklığa giderek fotoğraf çektim. Artık hiç hayal bile edemediğiniz yerde drone kaldırarak fotoğraf çekebiliyorsunuz.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

> Fotoğraf çekerken yaşadığın enteresan bir hikâye var mı?

İki yıl önce hayatımıza giren koronavirüsle birlikte kısıtlamalar yaşadık. Daha sonra bu kısıtlama günlük vaka sayılarının düşmesi ile birlikte gevşetilmeye başladı. Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nda uzun bir aradan sonra ilk kez toplu cuma namazı kılınmasına izin verildi. TEM tepelerine drone’umla çıktığım sırada bir fotoğraf çektim. Bu fotoğraf benim tüylerimi diken diken etmişti. Çünkü daha evvel görmeye alışık olmadığım bir manzaraydı. İnsanlar birbirlerinden kaçarken cuma namazı kılmak için yüzlerce kişi stadyumda bir araya gelmişti. Benim çektiğim ve birçok farklı kesimi birleştiren bu fotoğraf, çeşitli kurumlar tarafından ödüllere layık görüldü.

Drone ile imtihanlarıyla hafızalara kazınan çiftten geriye o görüntüler kaldı Tokat’ın Erbaa ilçesinde bahçesine drone düşen yaşlı çiftten geriye sadece o görüntüler kaldı. Hafızalara kazınan samimi diyaloglarıyla fenomen olan çift yaklaşık 6 yıl önce birer sene ara ile hayatını kaybetti.

Kuş gibi hareket edebilen robotik drone ABD’de Stanford Üniversitesi’ndeki mühendisler Mark Cutkosky ve David Lentink, kuşlardan esinlenerek robotik bir drone geliştirdi. Kuşlar gibi bacak ve pençeleri olan drone, onlar gibi uçuyor, konuyor, ağaç dalına bile tutunabiliyor.