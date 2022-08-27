Türkiye Gazetesi

ANKARA'DA SERGİ

Nevhiz Tanyeli’nin yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı sergisi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisinde 4 Aralık’a kadar görülebiliyor.

ESERLER İSLİMYELİ İÇİN

İstanbul’un en önemli kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler; Bilgili Sanat desteği ile Tekstil Tasarımcılar Derneği tarafından ressan Prof. Balkan Naci İslimyeli onuruna düzenlenen Açık Sergi’ye 30 Ağustos’a kadar ev sahipliği yapıyor.

BODRUM'DA SANAT FUARI

Bodrum’da sanat fuarı Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı’nın 2. edisyonu yarına kadar devam ediyor. Fuarda yaklaşık 40 galeri; yurt içinden 500, yurt dışından 100 sanatçı ile koleksiyoncular ve sanatseverler ağırlanıyor.

Sinemada bu hafta: Çıkmaz sokakta veda Oyunculuğu bırakan Bruce Willis’in rol aldığı son ﬁlmlerden biri olan “Son Çıkmaz” (Wrong Place), birçok yönüyle vasat altında kalıyor ve meşhur aktöre tatsız bir veda oluyor…