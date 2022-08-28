Türkiye Gazetesi

23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla "Hayali Bir Uygarlık" temasıyla; Nemrut Tümülüsü (Ören Yeri), Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada 20 Ağustos - 20 Ekim arasında sanat eserlerinin sergileneceği bienal kapsamında dün akşam düzenlenen konsere Adıyaman ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

"Doğu Batı Buluşması" başlıklı konserde, Kahtalı Mıçe, çok sesli orkestra ile birbirinden güzel Adıyaman türkülerini seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler farklı uygarlıkların buluşma noktası olan Adıyaman’dan yükselen müziğe hep birlikte eşlik etti. Bu özel buluşmanın Doğu ile Batı’nın bir sentezi olduğunu kaydeden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Batı’da Makedonya, Doğu’da da Perslerin bir karışımı krallığımız var. Biz de bu akşam Doğu ile Batı’nın sentezini Kahtalı Mıçe'nin güzel sesiyle yaşadık. Bu güzel organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu güzel gecelerin devamını diliyorum. İl ve ilçelerimizin saklı güzelliklerinin bütün dünya üzerinde paylaşılması dileğiyle, bu tür etkinliklerimiz devam edecektir.” dedi. Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, ilk defa düzenlenen bienale vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, “ Kommagene Bienali başta Nemrut Dağı ve çevresinin tanıtımına da önemli katkılar sunacaktır. Cendere Köprüsü’nde düzenlediğimiz ‘Doğu Batı Buluşması’ konseri de farklı bir atmosfer oluşturdu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Kahtalı Mıçe’ye de bizlere güzel bir konser yaşattıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hakan Şensoy ise 30 kişilik orkestra ile konser verdiklerini dile getirerek, "Şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş bir köprünün önündeyiz, Cendere Köprüsü'nde. Olağanüstü bir ses ile bir aradaydık bu akşam. Türkiye'ye mal olmuş mahalli sanatçı Kahtalı Mıçe ağabeyimizle sahne aldık. Onun türkülerini bize, bizi biraz ona uyarladık ve olağanüstü bir gece yaşadık." dedi.