Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Contemporary Istanbul Vakfı ve Tosyalı Holding iş birliğinde yapılan programa katılan sanatçılar Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin, İstanbul Maslak’ta kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla 27 tonluk hurda içinden seçilen parçalarla çalışmaya başladı. Tabiata saygılı, sürdürülebilir bir hayat için bir araya gelen 5 sanatçı, ileri dönüşüm pratikleriyle eser meydana getirecek. Programı anlatan sanatçı Chiara de Rocchi “Metal eser üretmek başlı başına sabır ve tutku gerektiriyor. Atıklardan eser üretmek ise daha farklı bir yolculuk. Eserlerimi ürettiğim ilk günden itibaren statik görüntüsü olan metali akışkan bir kimliğe büründürmek için çalışıyorum” diyor. Eserler, 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak Contemporary Istanbul’un 17. edisyonunda Tersane Istanbul’da sergilenecek.

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