Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

1985’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren Mine Sanat Galerisinin kuruluşundan 2000 yılına dek düzenlediği sergi ve faaliyetlere odaklanan arşiv koleksiyonu da, Salt Araştırma’nın ‘Sanat Arşivi’ne ilave edilerek online erişime açıldı. 810 belgeden meydana gelen arşive, “archives.saltresearch.org” web adresinden erişilebiliyor. Hâlen İstanbul ve Bodrum’da faaliyetlerini devam ettiren galerinin erişime açılan arşivi ile, dönemin sanat ortamına bütüncül bir bakış sunuluyor. Öte yandan Salt Araştırma, Özer Kabaş, Gürel Yontan ve İpek Duben arşivlerinin dijitalleştirme ve kataloglama çalışmalarına da devam ediyor.

27 ton hurda sanata dönüşüyor Farklı tekniklerden 5 sanatçının katıldığı “Artist in Residence Programı”nda (Sanatçı Misaﬁr Programı), atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor...