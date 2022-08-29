Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Eserleri şimdiye kadar yüz farklı dile tercüme edilen ve İngiltere’de bir milyar kopyanın üzerinde basılan yazar Agatha Christie’nin sevilen polisiye kitapları yeni bir formatla okurların beğenisine sunuluyor... “Polisiye Edebiyatının Kraliçesi” olarak anılan Christie’nin meşhur eserlerinden “Doğu Ekspresinde Cinayet”, “Kütüphanedeki Ceset” ve “Gizli Düşman”ın çizgi roman adaptasyonları Altın Kitaplar etiketiyle raﬂ ardaki yerini aldı.

ÜÇ ESER ADAPTE EDİLDİ

Christie’nin en çarpıcı romanlarından “Doğu Ekspresinde Cinayet”, Benjamin von Eckartsberg tarafından çizgi romana uyarlandı. Hercule Poirot’nun dünyayla bağları kesilmiş bir trende meydana gelen gizemli bir cinayeti çözmeye çalıştığı çizgi romanının çizimleri ise Chaiko’ya ait. Christie’nin meşhur karakterlerinden Bayan Marple’ın ikinci macerasına atıldığı “Kütüphanedeki Ceset” de Dominique Ziegler adapte ederken, kitaptaki çizimler Oliver Dauger imzası taşıyor. “Gizli Düşman”da Gözüpek dedektiﬂ er Tommy ve Tuppence ilk maceralarıyla karşımızda. Kitabın çizgi roman uyarlaması ve çizimleri Emilio Van Der Zuiden imzası taşıyor. Çizgi roman adaptasyonlarının Türkçe tercümelerini ise Gökçe Yavaş ve Berrak Kayaoğlu yaptı.

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