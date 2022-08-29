Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en çok kullanılan internet TV ağı Netflix, abonelerini rakiplerine kaybettiriyor. Disney+, Amazon Prime Video gibi rakip video akış platformları, Netflix paketlerinin yarısı kadar abonelik ücreti isteyince ön plana çıkmaya başladı. Disney+ abonelik fiyatı aylık 34,99 TL, Amazon Prime Video’nun fiyatı 7,99 TL. Netflix’in abonelik fiyatları ise şu şekilde;

Temel Plan 37.99 TL, Standart Plan 57.99 TL, Özel Plan 77,99 TL.

NETFLİX REKLAMLI PAKETİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Yıllardır internet TV ağı denilince akıllara gelen ilk platform olan Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video’nun bazı ülkelerde Netflix’in önüne geçmesinin ardından hamle yaptı. Şirket, geçtiğimiz aylarda reklam destekli bir abonelik planı başlatacaklarını duyurdu.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’ın haberine göre Netflix, bu yılın sonunda reklamlı abonelik paketini kullanıcılara sunmayı planlıyor. Habere göre, Netflix’in bu kadar hızlı bir şekilde harekete geçmesinin sebebi ise son 10 yıllık tarihinde platformun ilk defa abone kaybetmesi.

New York Times’ın haberine göre, Netflix’in kullanıcılara sunacağı reklamlı abonelik paketinin fiyatı 7 ila 9 dolar arasında olacak. Temel paketin küresel fiyatının 15 dolar olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye’de reklamlı paketin fiyatının 18-20 TL civarında olması bekleniyor.

Netflix reklamlı abonelik seçeneğini bekleyenlere kötü haber: Sevilen özellik olmayacak Netflix, yakında piyasaya süreceği reklam destekli abonelik planı ile uzun süredir konuşuluyor. Daha uygun fiyatlı olmasından ötürü bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmesi beklenen üyelik planının taşıt kullanırken TV izleyenler için kullanışlı olmayacağı ortaya çıktı.

RTÜK’ten Netflix’e 'milli ve manevi değerlerin ihlali' yaptırımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet TV ağı Netflix’e idari yaptırım uyguladı. RTÜK’ün cezasının nedeni ise ‘Jurassic World Kretase Kampı’ isimli animasyon filminde geçen sahneler…