Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Trendyol resmî sponsorluğunda açılan sergi, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve yapay zekâ kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla bilgi kümelerinin açık uçlu estetik imkânlara dönüştüğü alternatif bir veri evreni oluşturuyor. İki kısımdan meydana gelen serginin ilk bölümü “Hatıralar”, Anadol’un yapay zekâyı kullanarak uzayla ilgili henüz yorumlanmamış görsel verileri topladığı ve onları pigmentlere dönüştürdüğü bir dizi dinamik veri tablosu sunuyor. İkinci bölümü oluşturan “Düşler” ise üç boyutlu veri heykelleri ve mekânla bütünleşik bir yapay zekâ sineması enstalasyonunu içeriyor. En son 3D baskı teknikleriyle oluşturulan veri heykelleri Hubble, ISS ve Mars teleskoplarının görsel hatıralarından esinlenen sentetik manzaraları temsil ediyor. Eserin gelişmiş uzay teleskopları ve diğer uydular tarafından kaydedilen ve şimdiye kadar en büyük uzay temalı veri kümesi olan iki milyondan fazla görüntüden yararlanılarak oluşturulduğu belirtiliyor. “Makine Hatıraları: Uzay”, geçen sene Pilevneli Galeri’de açılmıştı.

Refik Anadol: Bir gün hatıralarıma dokunmak istiyorum Yapay zekâ ile ürettiği eserlerle bütün dünyada adından söz ettiren sanatçı Refik Anadol, buna rağmen makine zekâsının tek başına sanat yapmaktan çok uzak olduğunu söylüyor. Anadol’un en büyük hayali ise bir gün hatırlarına “dokunmak”...