Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Can; resim, heykel, mozaik, dokuma ve neon olmak üzere farklı disiplinlerde eserlerinin yer aldığı “Aidiyet” isimli sergisinde, kapitalist düzenin yeni bir toplumsal yapı kurma maksadıyla bütün kültürleri köksüzleştirerek ayakta kalma çabasını ortaya koyuyor.

YERSİZ YURTSUZ ESERLER!

Can, seçkisini bir araya getirirken yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Fransız yazar ve ﬁ lozof Gilles Deleuze ve politik aktivist Fellix Guatari’nin “göçebe kültürü” düşüncesi ve köksüzlük anlamına gelen “Yersizyurtsuzluk” mefhumundan yola çıkıyor. Sanatçı üretim sürecinde kendi kimliksel arayışları sonucunda göçebe Yörük kültürü gibi konuları araştırırken, bir düşünce tarzı olarak “yersizyurtsuzlaştırma” eylemini aidiyet kavramı üzerinden sorguluyor.

Togg İstanbul’da sergilendi: Dönüp dönüp baktılar yanından ayrılamadılar Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg son viraja girerken İstanbul’da konsept otomobil sergilendi. Zorlu Center’da sergilenen araca halk yoğun ilgi gösterdi. Togg’u görenler dönüp dönüp baktı, yanından ayrılmak istemedi.