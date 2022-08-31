Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene 10’uncu defa yapılacak festivalin ﬁziki gösterimlerine Ankara’nın ardından Eskişehir de eklendi. Festival, bu yıl ilk olarak 14-16 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’deki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 17-23 Ekim tarihleri arasında da online olarak bütün Türkiye’de ve ﬁ ziki gösterimlerle Ankara’da Büyülü Fener Sineması’nda sinemaseverlerle bir araya gelecek. Faaliyetler çerçevesinde; ulusal uzun metraj ﬁ lmlerin yarışacağı “Engelsiz Yarışma” ve bu yıl ikincisi düzenlenecek “Kısa Film Yarışması”, “Oditoryum”, “Kaleydoskop” ve “Çocuklar İçin” başlıklarının yanı sıra bu yıl için oluşturulacak yeni seçkiler de sinema tutkunlarının beğenisine sunulacak.

İstanbul Film Festivali’ndeki 27 filmin sesli betimlemesi görme engelli sinemaseverlerle buluşacak Turkcell, Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali’ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde sinema salonlarında takip edilebilecek