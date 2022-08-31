Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

4 Eylül’e kadar 13.00 - 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivalde pek çok ilk baskı ve imzalı kitabın yanı sıra; harita, belge, orijinal nüsha, plak ve aﬁ şler de yer alıyor. Kitapseverleri altıncı defa bir araya getiren faaliyette şair Hüseyin Avni Dede’nin yanı sıra bu yıl ilk kez bir cilt ustası da yer aldı. Sahaf Festivali Koordinatörü Ümit Nar’ın münadiliğinde gerçekleşen, koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği kitap mezatları ise ilgiyle karşılanıyor.

İbranice yazılmış tarihi kitap ele geçirildi: Değerine paha biçilemiyor! Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta ibranice yazılmış tarihi deri kitap ve yine üzerinde ibranice yazılar bulunan deri bir kemer ele geçirildi.