Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaprakların döküldüğü sonbahar, aslında sanatın ilk baharıdır. Pandeminin izlerinin kaybolduğu bu sene ise “sanatın baharı” daha güçlü geliyor. Eylül ayı hem fuarlar hem de sanat galerilerinin yeni açacağı sergilerle oldukça hareketli geçeceğe benziyor. İstanbul ise her daim olduğu gibi yine sanatın kalbinin attığı yer... Biz de önümüzdeki günlerin sanatsal faaliyetlerini derledik...

> İstiklal Caddesi’nin sanat durakları arasına dâhil olan Meşher, 14 Eylül tarihinden itibaren yeni sergisi “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk hikâyesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamiklerinin ışığında yorumluyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120’ye yakın eserine ev sahipliği yapacak. Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle bu sergi bağlamında çeşitli mecralarda üretilen işler de yer alıyor. Sergi, 12 Şubat 2023 tarihine kadar görülebilecek.

> Yine ‘İstiklal’de yer alan mekânlardan Yapı Kredi Kültür Sanat ise, 15 Eylül’den itibaren “Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet” isimli sanat sergisine ev sahipliği yapacak.

> Aynı caddede ilerleyerek görebileceğiniz Salt’ın 1990’lar Türkiye’sindeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları odağında inceleyen yeni sergisi “Sahnede 90’lar” 15 Eylül’de başlayacak. Sahnede 90’lar sergisi, bu dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış sunmayı amaçlıyor. 12 Şubat 2023’ kadar Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarında ziyarete açık olacak.

> Yeni sezonu iki yeni sergiyle karşılayacak olan Borusan Contemporary de, geçici sergisi “UVA: Kaosun Eşiği” ve koleksiyon sergisi “Hibrit Mekânlar”a ev sahipliği yapacak.

> İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve içerikleriyle tartışılan 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül’de başlayıp, farklı sanatçı kolektiflerine ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienal, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen gibi pek çok farklı disiplinde 500’ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getirecek.

TERSANE İSTANBUL'DA BÜYÜK BULUŞMA

Türkiye’nin tartışmasız en popüler sanat fuarı Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül’de ön izleme, 19-22 Eylül’de ise genel ziyarete açılacak. Fuar, dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak. Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihî mimarisinde gerçekleşecek fuar 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturacak.

Akbank Sanat ise fuara Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde sanatçı Clement Valla’nın ‘Başka Sesler Başka Odalar’ isimli sergisi ile katılacak. Dijital sanatın imkânlarını kullanarak, her gün baktığımız, doğanın daima gizemli yanına yeni boyutlar ekleyen Clement Valla’nın işi, gördüğümüzü sandığımız veya hiç görmediğimiz nesneleri, anları, durumları gösterecek.

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