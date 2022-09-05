Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk resminin “en aykırı” ressamlarından sayılan Mualla’nın bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiş tablolarından oluşan antoloji, 9 - 17 Eylül tarihleri arasında İstanbul’daki Antik Palace’ta sergilenecek. Sanatçının nadir rastlanan eski dönemlerini de içeren koleksiyondan meydana gelen sergi, Mualla’nın 1930’lardan son yıllarına kadar uzanan sıra dışı eserler ile sanatçının bilinmeyen dönemlerine ışık tutuyor. Sergide yer alan bütün eserler de 18 Eylül Pazar günü Artam Antik AŞ’nin 377. müzayedesinde satışa sunulacak. Sanatçının eserleri hâlihazırda Simavi ailesinin koleksiyonunda yer alıyor.

İki ressamın anısına sanat festivali Foça’da uzun yıllar yaşamış Türk ressamlardan Ferruh Başağa ve Avni Arbaş’ın hatırasına sanat festivali düzenleniyor...