Türkiye Gazetesi

Amazon, ücretli aboneliğe dayanan internet TV ağı Prime Video’da Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin ilk iki bölümünü yayınladı. Geçtiğimiz Cuma günü 240’tan fazla ülke ve bölgede yayınlanmaya başlayan dizi, Yüzüklerin Efendisi serisinin hayran kitlesinin büyük bir kesimi kadar eleştirilse de izleyici rekoru kırdı.

Teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon, yaptığı açıklamada, “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk gününde 25 milyondan fazla küresel izleyiciyi çekerek Prime Video'nun şimdiye kadarki en büyük prömiyerini yaptı" dedi.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, bir diğer TV platformu HBO'nun son haftalara damga vuran yapımı ‘House of the Dragon' ile kıyaslanıyordu. House of the Dragon, ABD’de 10 milyondan fazla izlenerek HBO’da rekor kırarken, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ise iki hafta sonra Prime Video’da 25 milyon izlemeyle rekor kırdı.

14 Ekim gününe kadar devam etmesi planlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin ilk sezonunun 8 bölümden oluşacağı belirtildi. Bu arada, Amazon Prime’ın açıklamasına göre dizi, şimdiye kadar ki en pahalı dizi. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, dizinin maliyetinin 715 milyon dolar olduğunu aktardı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU

Uzun zamandır merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim bulunuyor. İşte oyuncular;

• Cynthia Addai-Robinson (Queen Regent Míriel)

• Robert Aramayo (Elrond)

• Owain Arthur (Prince Durin IV)

• Maxim Baldry (Isildur)

• Nazanin Boniadi (Bronwyn)

• Morfydd Clark (Galadriel)

• Ismael Cruz Córdova (Arondir)

• Charles Edwards (Celebrimbor)

• Trystan Gravelle (Pharazôn)

• Sir Lenny Henry (Sadoc)

• Ema Horvath (Eärien)

• Markella Kavenagh (Elanor “Nori” Brandyfoot)

• Joseph Mawle (Adar)

• Tyroe Muhafidin (Theo)

• Sophia Nomvete (Princess Disa)

• Lloyd Owen (Elendil)

• Megan Richards (Poppy Proudfellow)

• Dylan Smith (Largo Brandyfoot)

• Charlie Vickers (Halbrand)

• Leon Wadham (Kemen)

• Benjamin Walker (High King Gil-galad)

• Daniel Weyman (The Stranger)

• Sara Zwangobani (Marigold Brandyfoot

Yüzüklerin Efendisi filmindeki karaktere benzetildi: Mısır sahillerinde esrarengiz yaratık Mısır sahillerinde esrarengiz deniz canavarına ait kalıntılar bulundu. Korkunç görünümlü yaratığın yılan balıklarına ait olabileceği ifade edildi. Yaratık, 'Yüzüklerin Efendisi' filminde orklar karakterine benzetildi.

Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'sundan 20 yıl sonra gelen itiraf Yüzüklerin Efendisi film serisinin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Elijah Wood, ilk filmin üzerinden 20 yıl geçmişken şaşırtan bir itirafta bulundu. Wood, J.R.R. Tolkien’in kitaplarını ağır bulduğunu ve hala okumadığını söyledi.