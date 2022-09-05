Türkiye Gazetesi

Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ adeta ziyaretçi akınına uğradı. 1 milyon 250 bin kişi festivali ziyaret ederken, 6 gün süren etkinlikte savunma sanayi ve teknoloji şirketleri ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Aynı zamanda eğlenceli oyunlara katılan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi de TEKNOFEST kapsamında Trendyol'un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu.

6 gün süren festival boyunca Refik Anadol, "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini günde ortalama 2 bin kişi ziyaret etti.

E-TİCARET PLATFORMUNUN STANDINA GÜNLÜK 15 BİN ZİYARET

E-ticaret platformu Trendyol, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. E-ticaret platformunun standında yer alan taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak yenilmeyen Yenilmez Robot El Cihazı ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan Beyin Gücü Oyunu ziyaretçilere keyifli zaman geçirtti.

Standı her gün ortalama olarak 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.