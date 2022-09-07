Türkiye Gazetesi

Konya’nın Çumra ilçesindeki 9 bin yıllık neolitik kentinde höyüğün doğu eteğinde çalışmalarını devam ettiren kazı ekibi, yaklaşık 30 metrekarelik özel bir dinî yapıya ulaştı. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, “1960’lardan beri 2008’e kadar bu yapılardan herhangi birini görmemiştik. 2008’de kuzey alanda ‘Bina 77’ vardı. Yaklaşık 30 metrekare olan bir yapının içinde duvar resimleri, kabartmalar vardı ve o yapının özel olarak örtüldüğünü biliyoruz. Boğa başları ve sunaklar vardı. Bu alanı şimdi özel tekniklerle koruma altına alıyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha detaylı inceleyeceğiz” dedi. Son bulunan tapınağın Çatalhöyük’te ibadet geleneğinin devamını göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Türkcan, tapınakta bir sunak alanı, boğa başlarıyla süslenmiş sekiler, emekleyerek geçilen dar özel girişler, duvar resimleri ve kabartmalar bulunduğunu sözlerine ilave etti.

Çatalhöyük toplumu '4 bin yıl' savaş görmemiş UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki en eski ve en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te, 4 bin yıl boyunca savaş yaşanmadığı ortaya çıktı.

60 yıldır süren Çatalhöyük kazısı başkanlığına ilk defa Türk bilim insanı getirildi Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, 9 bin yıllık bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük’teki kazı ekibinin başkanlığına getirildi. Böylece yaklaşık 60 yıldır süren kazıya başkanlık eden ilk Türk bilim insanı oldu.