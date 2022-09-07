Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de Kültür Yolu Festivalleri artık beş şehirdeki insanlara ulaşıyor... Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivaller, bu sene ikinci defa gerçekleşecek. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün İstanbul’daki AKM’de yapılan toplantıyla basın mensuplarına tanıtılan faaliyetler, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Diyarbakır, Çanakkale ve Konya’da da yapılacak. Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül’de Çanakkale’den başlayacak ve 23 Ekim’e kadar devam edecek. Beş ilde 15 bine yakın sanatçı ve 3 bine yakın faaliyet, milyonlarca insana ulaşacak. Bu şehirlere gelecek sene ise İzmir ve Adana da ilave edilecek.

DALGA DALGA SANAT

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy “Dünyada bu kadar geniş çapta kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz. Hedefi miz festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak. İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Konya, Çanakkale, Diyarbakır ve civarındaki şehirlerde yaşayanlar bir ayı aşkın bir zaman boyunca tam anlamıyla kültür ve sanata doyacak” ifadelerini kullandı. “İddialıyız” diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: Operadan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin beğenisine ve ilgisine uygun birçok etkinliği sunacağız. Kültür sanat coşkumuzu bu beş şehirden bütün Türkiye’ye dalga dalga yayacağız. Aklımızda farklı şehirlerimiz de var. Bu arada festivallerin sürelerini, komşu illerden gelebilecek vatandaşlarımızın da etkinliklerimize katılabilmesini sağlayabilmek için özellikle uzun tuttuk. Etkinliklerin çoğu, ücretsiz ve halka açık şekilde düzenlenecek. Ersoy, bu yılki festivallerde, gastronomi alanında da değişik etkinliklerle Türkiye’nin zenginliğinin ortaya konulacağını sözlerine ilave etti.

FESTİVALLERDE ÖNE ÇIKANLAR

> 1-23 Ekim tarihleri arasında aynı anda hem Beyoğlu hem Başkent festivalleri düzenlenecek. Festivalin kalbi olan AKM, tüm salonlarıyla İstanbul halkının kültür sanat yolculuğuna eşlik edecek. AKM Galeri’de ise Devrim Erbil’in kişisel sergisi sanatseverlerle buluşacak.

> Festivallerin en iddialı sergilerinden biri, Tophane-i Amire Tek Kubbe’de açılacak. Aralarında Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

> Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick sergisine ev sahipliği yapacak.

> Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi, amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf severlere açık olan fotomaraton etkinliğinin sergisine sahne olacak.

> Şanlıurfa’daki 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den ilham alan Göbeklitepe Operası, Büyük Tiyatro’da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

> İspanyol müzisyen Buika, AKM Opera Salonu’nda konser verecek.

> Ankara’daki Tiftik Evi’nde genç sanatçıların NFT sergisi, dijital sanata yeni bir boyut getirecek.

> Festival programında yer alan Kukla Festivali, çocuk tiyatroları ve çocuk atölyeleriyle çocuklar da festivalin tadını çıkaracak.

> Troya Müzesi’nde yapılacak Troya efsanesi video mapping gösterisi izleyicilere görsel şölen yaşatacak.

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