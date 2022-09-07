Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ressam Sevinç Erdoğan Karatepe, Ekber Yeşilyurt, Aysel Koçak ve İsmet Korkmaz’ın; Osmanlı Dönemi ve günümüz gelenek göreneklerinin yer verildiği natürmort, yağlıboya, kaligrafi tekniğiyle oluşturduğu eserler resim meraklılarının beğenisine sunuldu. Ressam Yeşilyurt, “İkisi benim öğrencim olmak üzere 4 arkadaş bu sergiye katıldık. Konumuzu dünden bugüne yöresel giyim kuşam aracılığı ile sağlanan iletişim ve Türk gelenekleri olarak işledim. Teknolojinin henüz gelişmediği dönemlerde örneğin kadınların baş bağlamalarıyla verdikleri mesajları dikkate aldım. Ben de öğrencilerimi modern resimden uzak tutmaya çalışıyorum çünkü geçmişin izinde kalmalarını istiyorum” dedi. 60 eserin yer aldığı sergi, 28 Eylül’e kadar açık kalacak.

İki ressamın anısına sanat festivali Foça’da uzun yıllar yaşamış Türk ressamlardan Ferruh Başağa ve Avni Arbaş’ın hatırasına sanat festivali düzenleniyor...