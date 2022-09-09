Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

'ACİL İNİŞ'

Yüksek irtifalı dehşet

Virüs dehşeti, panik hâli ve can derdi... Olur da zihinlerden yavaş yavaş silinmeye başlayan pandemi günlerindeki hâlimizi hatırlamak isterseniz, bu hafta size göre bir film vizyonda... Yönetmen koltuğunda Jae-rim Han’ın oturduğu Güney Kore yapımı “Acil İniş”, bir virüs yoluyla biyo-terör saldırısı yapılan uçakta yaşanan ölüm kalım mücadelesini merkezine alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda “Parazit”ten hatırladığımız Song Kang-ho’nun yanı sıra Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon, Kim Nam-gil ve Im Si-wan gibi Koreli isimler var.

İKİ YOLLU HİKÂYE

Eserin hikâyesi hem karadan hem de havadan olmak üzere iki cepheden ilerliyor. Önce polis şefi In-ho, karısını ve kayınvalidesini Hawaii’ye giden bir uçağa uğurluyor. Sonra henüz kimliği belirsiz bir adamın saldırı yapacağını açıkladığı video internette dolaşmaya başlıyor. Videonun izini sürerek, şahsın kimliğini tespit eden şef In-ho, karısının da bulunduğu uçakta olduğunu öğrenip şok yaşıyor. Derken olanlar oluyor; şahıs, vücuduna sakladığı virüsü bindiği uçağın lavabosuna yayıyor. Süratle kuluçka zamanını tamamlayan virüs, kısa zamanda yolcuların çoğuna bulaşıyor. Öksürmeye başlayan insanlar, birer birer hayatlarını kaybediyor. Panik hâli uçağı sarıyor. Pilotların da hastalandığı uçağın inişine ise hiçbir ülke izin vermiyor. Aşağıdaki polis şefi ise karısını ve diğer yolcuları kurtarmak için büyük mücadeleye girişiyor. Bu esnada oğlu ile seyahat eden bir adam üzerinden enteresan bağlantılar ortaya çıkıyor...

“Acil İniş”, ilk defa ‘Cannes’da gösterilmiş olsa da son yıllarda prestijini artıran Kore filmleri arasında ayrı bir yerde duruyor. Daha ziyade gişeye yönelik dizayn edildiği anlaşılan eser, bazı yönleriyle aynı topraklardan çıkan “Zombi Ekspresi” filmini akla getiriyor.

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ GERİLİM

Filmde virüs ve tehlikeli uçak sekanslarıyla, tesirli gerilim meydana getirilip seyircinin başı döndürülüyor. Son kısımda ise büyük melodram ortaya çıkıyor. Oyunculuk cephesinde de başta Song Kang-ho’nunki olmak üzere, kaliteli performanslar seyrediyoruz.

Fakat yavaş yavaş çözülen kompleks bir hikâyeye sahip eser, bazen inandırıcı olmaktan uzak kalıyor. Mantığınızı zorlayacak unsurlarla, havada kalınan müddet uzatılıyor. Bu esnada kalite irtifası düşüyor!

Buna rağmen “uçak” metaforunu dünya olarak düşünürsek, eserin seyirciyi kendisiyle yüzleştirecek yönleri var. “Acil İniş”, pandemide aşırı korku hisleriyle yapılan bir yığın mantık dışı işi bize hatırlatıyor. Bazı sahneleri üzerinden insanların bencilliğini ortaya koyuyor; ilaç şirketlerinin de pekâlâ kötülüğe alet olabileceğini gösteriyor. Garip olanı, Covid 19’a benzer bir virüse odaklanılan filmin senaryosunun, pandemiden önce yazılmiş olması!

Hâsılı, “Acil İniş” dört başı mamur olmayı kaçıran, gereğinden fazla uzun ama kaliteli gerilim sekansları barındıran, dikkate şayan bir eser...

Yönetmen: Jae-rim Han

Tür: Gerilim, Dram, Aksiyon

Ülke: G. Kore

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