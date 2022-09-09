Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Akbank ana partnerliğinde sanatseverlerle buluşan fuar, dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Tersane İstanbul’da ev sahipliği yapacak. 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturacak fuar, önceki gün Taksim’de yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Burada konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli "Dünyada eşi benzeri olmayan Haliç yaşanmışlığı ile tarih, kültür-sanat ve mimarisiyle birlikte İstanbul’un merkezi olmaya aday. Contemporary Istanbul planlanan projeleri ile Haliç üzeri ve sahil boyunca kültür sanatı izleyiciyle buluşturmaya devam edecek" dedi.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN ÖNEMLİ İNSANLAR GELECEK"

Güreli, sanat pazarında da ciddi bir büyüme olduğunu kaydederek şunları söyledi: "2020 pandemiyle başladı, 2021’de ise hızla büyüyen bir sanat pazarı oldu. Bu sene ise sanat fuarlarının geri gelmesi büyümeyi tetikledi. Bugün dünyada âdeta sanat gürlemesi var. Sanat galerilerinin satışları arttığı gibi şube sayıları da yükseldi. Teknolojiye ilgileri olan genç koleksiyoncular, sanat pazarına girdi. Kripto pazarındaki düşüşe rağmen online satışın toplama oranı da yüzde 20’ye çıkıp iki misline katlandı. Türkiye’de sanat ortamı da ciddi bir değişimin içerisinde. Hem sanat fuarları hem de bienallerin sayısı artıyor. Birçok yeni müzenin açılmasını bekliyoruz. Öne çıkan Contemporary Istanbul’a dünyanın her yerinden önemli insanlar gelecek."

Açıklama yapan Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de, "Dünyanın değişen sanat atmosferinde İstanbul’un çağdaş sanat merkezlerinden biri olarak konumlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner hikayeleri ile devam ediyor İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Haldun Taner’in hikâyelerinden oluşan “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinleti ile devam ediyor.