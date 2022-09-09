Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

"Güldestan" 13 ve 20 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek. Eser, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18. yüzyılda Evliya Çelebi’ye, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a varan bir yolculuğu ele alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle 2004’te DOB Genel Müdürlüğünün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelenen eser, müzik ve dans prodüksiyonu olarak 18 yıldır izleyiciyle buluşuyor.

6-7 Eylül Hadiselerinin sır perdesi aralanıyor Bugün “Atatürk’ün Evi’ne bomba” atıldı haberleriyle başlayan ve iki gün boyunca başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin üç büyük şehrinde azınlıklara saldırılan 6-7 Eylül Hadiseleri’nin yıl dönümü…