Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

● Geleneksel Türk sanatlarında derin izler bırakan sanatçı Necmeddin Okyay, İstanbul AKM’de bir sergi ile anılıyor. 18 Eylül’e kadar devam edecek “Hezarfen Necmeddin Okyay’a Saygı” adlı sergide, meşhur hattatların akkase ebru tekniği ile süslenen 56 eseri görülebiliyor.

● On dokuz sanatçının eserlerinin yer aldığı “Döngü” adlı minyatür sergisi; 7 Ekim’e kadar Üsküdar Nevmekân Sahil Galeri’de... Sergide; kâğıt, beton, plastik, metal, deri, kemik gibi çeşitli materyallere işlenen “aykırı” eserler yer alıyor.

● İstanbul’daki Turkcell Platinum Park’ta farklı filmler, tabiatla iç içe açık hava sinemasında gösterime geliyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek faaliyette, hafta içi her akşam saat 20.30’da filmler gösterilecek.

● Sanatçı Mehmet Sinan Kuran’ın “Hiçbir Yer” isimli sergisi 4 Aralık’a kadar Anna Laudel İstanbul’da açık kalacak. Sergi, sıra dışı eserlerle, ziyaretçilerini hayattaki ihtimalleri sorgulatan bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Fikret Mualla’nın görülmemiş eserleri ilk defa sergilenecek Meşhur Türk ressam Fikret Mualla’nın eserleri ilk defa sanatseverlerle buluşuyor...