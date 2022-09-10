Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

MEŞHUR ESERİN TAHLİLİ

Yazar Necip Tosun’un “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı kitabı Ketebe Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor. Tosun “ülkemizin kaderinin ironik bir destanı” olarak nitelediği “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” eserinin, tarihî ve sosyo-kültürel merkezli tahlilini yapıyor. Kitabın gündeme getirdiği problemlerin, günümüzde de devam ettiği vurgulanıyor.

DERİNLEMESİNE KÜLTÜR

İletişim sahasının tanınmış profesörlerinden Arthur Asa Berger’in “Kültür Eleştirisi”, kültür kavramına derinlemesine odaklanmak isteyenlere hitap ediyor. Alfa Yayınları tarafından okuyucuyla kitapta; edebiyat teorisinden sosyolojiye, psikanalizden göstergebilime kadar pek çok mefhum, sade ve anlaşılır bir dille anlatılıyor.

VEBANIN FİKRİ TESİRLERİ

Tolgahan Karaimamoğlu’nun kaleme aldığı “Kara Ölüm” adlı kitap, 1300’lü yıllarda Çin’den İngiltere’ye kadar insanları kasıp kavuran vebanın nasıl yayıldığını, şehirleri nasıl ölüm sessizliğine büründürdüğünü ve vebanın kazanıp kaybedenlerini ortaya koyuyor. Kronik Kitap’tan çıkan eser, vebayla değişen fikrî hayatı da çarpıcı yönleriyle inceliyor.

Kitap kokuları etrafa yayıldı İstanbul’u kitap kokuları sardı... 6. Beylikdüzü Sahaf Festivali bugünlerde Yaşam Vadisi’nde devam ediyor. Yirmi dört sahafın, yüz bine yakın kitap ve dergiyle katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oluyor.