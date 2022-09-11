Türkiye Gazetesi

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Yeşilçam Sineması, Beyoğlu Fitaş ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında başlıyor… Festivalin lansman gecesi ise önceki gün İstanbul Sinema Müzesi'ndeki Atlas Sineması'nda yapıldı. Gecede Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Haliç Üniversitesi Rektörü Zafer Utlu gibi siyaset ve akademi dünyasından isimler yer aldı.

12 YERLİ ESER VAR

Lansmanın açılış konuşmasını yapan festival direktörü Filiz Dağ “Ülkemizde bu alanda, cumhuriyet tarihinin bilim kurgu ve fantastik dalındaki tarihinin yazılmasına hepimiz tanık oluyoruz” diye konuştu. Festivalin sanat yönetmeni Kerem Akça ise “Ulusal Uzun Metraj Seçkisi”nde 10’u yarışmada, 2’si yarışma dışı olmak üzere 12 eserin gösterileceğini; “Uluslararası Yarışma”da ise 12 filmin yarışacağını duyurdu.

Soprano sanatçısı Ece Ata’nın opera dinletisiyle seyirci karşısına çıktığı lansman sonunda Hollywood yapımı “Three Thousand Years of Longing” filminin Türkiye prömiyeri yapıldı.