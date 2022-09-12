Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Bir romandan ilham alınarak meydana getirilen ilk müze olan Masumiyet Müzesi'nin koleksiyonu büyüyor. Orhan Pamuk’un kaleme aldığı aynı adlı eserin 33, 61, 62, 75, 76 ve 77. kısımlarıyla irtibatlı yeni raflar, 5 aylık çalışmanın neticesinde müzedeki yerini aldı.

Bir grup gazeteciyle buluşarak, müzedeki yenilikleri anlatan Orhan Pamuk, müzeyi kurmaya 17-18 yıl önce henüz romanı yazarken karar verdiğini, binanın da eseri şekillendirdiğini söyledi.

Sorularımıza cevap veren Orhan Pamuk, müzenin başküratörünün kendisi olduğunu söyleyerek "Yirmi iki yaşıma kadar ressam olmak istediğim için yazdığım bir romanı resimleyen değil ama ona tekabül eden bir ‘şey’ ortaya koymayı seviyorum. Edebiyat eserlerinin ‘şey’liğini görmek benim hoşuma gidiyor” dedi.

"KEMAL'İN KAFASINDAKİ FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Masumiyet Müzesiyle alakalı bir film yapma fikrini de anlatan Pamuk “(Roman karakteri) Kemal’in kafasındaki filmi yapmak istiyorum. Bilen teknik adamlarla böyle bir film yapmak istiyorum. Altı saatlik ya da normal bir film değil. Ya da bakarsınız öyle bir şey yaparım..." ifadelerini kullandı.

Pamuk, müzeyi gezen insanların çoğunun kitabı okumadığını, bunun da kendisine enteresan geldiğini ifade etti.

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