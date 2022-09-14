Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Macar kökenli Amerikalı “aykırı” sanatçı Agnes Denes, meşhur piramitlerinden birini bu defa Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) bahçesine dikti! Denes’in bitkilerden oluşan mekâna has eseri “Yaşayan Piramit” ve mermer üzerine yazılı Manifesto’su, tarihî Atlı Köşk’te yer alan müzede sanatseverlerle buluşmaya başladı. Düzenlenen toplantıyla basına tanıtılan esere, gazeteciler de fidanlar dikti.

Toplantıda konuşan Sakıp Sabancı Müzesi Müdiresi Dr. Nazan Ölçer “Son iki senedir bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi, gün geçtikçe artan çevre kaygılarımızı katlayarak yeryüzüyle olan ilişkimizi derinden sorgulamamıza sebep oldu. Agnes Denes de ekolojiye odaklanan kavramsal eserleriyle tanınmakta. ‘Yaşayan Piramit’ ise onun Türkiye’de sergilenen ilk eseri olacak. Denes’in ‘Yaşayan Piramit’i, çevre bilincini, korumayı, sürdürülebilirliği ve çevre duyarlılığını teşvik eden eğitim programlarıyla desteklenerek gerçek amacına ulaşmış olacak” dedi.

Toplantıda yazar Buket Uzuner de sanatçının manifestosunu okudu.

Açılışta, esere fidan diktik... Sabancı Holding’in ve Çimsa’nın sponsorluklarında açılan 'Yaşayan Piramit' 29 Ocak 2023’e kadar SSM’de ziyaret edilebilecek.

2 BİN BİTKİ, 600 TÜR VAR

Enteresan bir şekilde yaklaşık yarım asırdır üçgen, piramit figürlerini eserlerinde kullanan Denes’in “Yaşayan Piramit”te de çevreyi korumaya yönelik sorumluluk duygusu uyandırmayı amaçladığı söyleniyor. İlk olarak 2015’te New York’taki Socrates Heykel Parkında, 2017’de ise Kassel’deki Nordstadtpark’ta inşa edilen eser, dört ton toprakla doldurulmuş ahşap basamaklı teraslardan oluşuyor. Piramidin teraslarında, İstanbul’un şehir florası içinden seçilen, yaklaşık altı yüz türde, iki bin adet bitki ve çiçek var. Piramit sergilendiği sürece değişecek.

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