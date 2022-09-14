Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

74. Emmy Ödülleri ABD’nin Los Angeles eyaletindeki törenle sahiplerini buldu. Televizyon yapımlarının mükâfatlandırıldığı geceye Güney Koreli isimler damga vurdu.

Gecede “Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu” ödülü, sansasyonel “Squid Game” dizisinin Güney Koreli aktörü Lee Jung-jae’ye verildi. Lee, bu dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu. “Dram Dalında En iyi Yönetmen” ödülünü ise aynı dizinin direktörü Hwang Dong-hyuk aldı.

EN İYİ DRAMA 'SUCCESSION'

HBO yapımı “Succession” en iyi drama dizisi seçildi. Dizi bunun yanında dört ödül daha aldı.

Apple TV+ yapımı “Ted Lasso” da iki yıl üst üste en iyi komedi mükâfatını elde etti. Dizide rol alan Jason Sudeikis “En İyi Komedi Aktörü”, rol arkadaşı Brett Goldstein da “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

HBO yapımı olan “The White Lotus” da gecede 10 mükâfat alarak öne çıktı.

Squid Game ikinci sezon geliyor! Netflix ipucu verdi: Yeni oyun planı, yeni karakterler... Netflix'in rekorları altüst eden Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanması 12 yıl süren ancak sadece 12 günde tüm zamanların en popüleri haline gelen dizinin ikinci sezonu için tarih verilmedi. Buna rağmen yayınlanan bildiride küçük 'spoiler'lar yer alıyor.