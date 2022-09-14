Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış gecesi, Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in yaptığı gecede “Orhan Kemal Emek Ödülleri” tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası’ndan Zafer Ayden’e takdim edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bir belediye başkanı olarak görevinin kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak olduğunu söyledi.

Törende Çukurova Senfoni Orkestrası da sahne aldı.

Fantastik ve bilim kurgu filmlere festival Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, yerli ve yabancı filmleri İstanbul'a getirecek.