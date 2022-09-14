Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

İstanbul Bienali, Koç Holding’in desteğiyle 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienalde, 500’ün üzerinde katılımcının 50’yi aşkın projesi yer alacak.

Bienal, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan sahaf, kitapçı, lokanta, sinema ve hastanelere ek olarak bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.

17. İstanbul Bienali, dün sergi mekânlarından Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde düzenlenen basın buluşmasıyla tanıtıldı. Toplantıda İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy birer konuşma yaptı. Küratörler de söyleşi gerçekleştirdi.

Bienaller Anadolu'yu sarıyor: Renklilik mi katıyor, dönüştürüyorlar mı? Anadolu'nun çeşitli noktalarında düzenlenen 'bienal'ler şehirlere renklilik katıyor ama bazılarının yerel kültürden beslenmekte zorluk çekmesi, dönüşüm aracı olarak düşünülmesi ve 'mutenalaştırma' yani elitleştirme fikirleri de eleştiriliyor. Gelin Anadolu’da yapılan dikkat çekici bienallere göz atalım...