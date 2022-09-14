Türkiye Gazetesi

Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği ile kültür ve sanatın buluşma noktalarından biri olan Akasya Kültür Sanat ev sahipliğinde ortaya çıkan ‘Alenen Sanat' projesi kapsamında ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisi 15-31 Ağustos tarihleri arasında Akasya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dr. Feride Çelik küratörlüğünde; Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler, serginin ardından Akasya içerisindeki mağazaların vitrinlerinde yerini almaya başladı.

Sanatın sergilenme alanları genişliyor

AKİŞ GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar konuya ilişkin, “Akasya'da genç sanatçıları desteklemek için İyilik İçin Sanat Derneği ile önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. AVM kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir kültür alanı olmuştur. İyilik İçin Sanat Derneği ile hayata geçirdiğimiz Alenen Sanat projesi sayesinde genç sanatçılarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserlerin mağaza vitrinlerine taşınmasıyla da yepyeni bir pencere açıyor ve sanatı AVM'nin her alanına dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Moda ve tasarım dünyasının sanatla olan birlikteliği, mağazaların vitrinlerine yansıyor

Çalışma hakkında değerlendirmede bulunan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Akasya Kültür Sanat'la güçlerimizi birleştirerek ortak geliştirdiğimiz ‘Alenen Sanat' projesi multidisipliner bir platform olmasının yanı sıra gerçekleştirilen çalışmalarla da farkını ortaya koymaya devam ediyor. Sanatın farklı disiplinlerinde çalışmalarını sürdüren sanatçılarımızdan Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler, ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat' sergisi kapsamında alışılmışın dışına çıkarak mağaza vitrinlerinde yer alıyor. Sanatçılarımız moda ve tasarım dünyasının sanatla olan birlikteliğini mağazaların vitrinlerine yansıtarak sanata ve kültüre tahsis edilmiş mekânları en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu tarz projeler geliştirerek farklı alanlara yönelmek, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak bizim için oldukça önem arz ediyor” şeklinde konuştu.