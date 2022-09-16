Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İş Sanat da 27 Ekim’de orkestra şefi Patrick Hahn idaresindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps’in gerçekleştireceği konserle salonunun kapılarını seyircilerine açacak. “Cuma İş Çıkışı” konserleri ise 23 Eylül’de yeni sezona “merhaba” diyecek.

İş Sanat’ın Beşiktaş’taki bir otelde yeni sezonunu tanıttığı basın toplantısında konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, hayatın içindeki sanattan ilhamla program hazırladıklarını söyledi. Üreten “Bu yıl sezon kavramının dışına çıktık ve bütün yıl boyunca süren aktivitelerle sanatseverlerle buluşmak istiyoruz. Çünkü sanat faaliyetlerinin ülkemizin geleceğini birleştirici gücü olduğunu düşünüyoruz” dedi. İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise faaliyet mekânlarının antik kent tiyatrolarından AKM Opera Salonu’na İş Kuleleri Salonu’ndan Kibele Çeşmesi Heykeli’nin önüne, İş Bankası’nın galeri ve müzelerinden Youtube kanalına uzandığını, farklı zevklere hitap eden zengin bir etkinlik programıyla sanatseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN FAALİYETLER

İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı Konserleri”, Özge Fışkın’la başlayacak. “Ben Anadolu” başlıklı tiyatro oyunu ise ekim ayında İş Sanat’ın desteğiyle Patara ve Teos antik şehirlerinde seyirciyle buluşacak. Tiflis Senfoni Orkestrası, 7 Aralık’ta İş Kuleleri Salonu’na misafir olacak. Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat’ta İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek. Dünyaca ünlü Venedik Barok Orkestrası’nı da 9 Mayıs’ta İş Sanat sahnesinde ağırlanacak. Norveçli saksafoncu Jan Garbarek de 27 Nisan’da İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek.

Vitrinler, Alenen Sanat ile renklendi İyilik İçin Sanat Derneği ve Akasya Kültür Sanat iş birliği ile hayata geçirilen Alenen Sanat projesi ile genç sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Multidisipliner bir platform olan Alenen Sanat kapsamında genç sanatçıların eserleri, ‘Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat’ sergisinin ardından mağaza vitrinlerine taşındı.