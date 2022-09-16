Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı Oğuz Yalım’ın, sinterflex üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, “sürdürülebilir sanat”ın birer örneği olarak, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde "Kaçış Noktası" isimli sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yalım “Artık çevremizde çok fazla atık var. Bu, dünyadaki hızlı gelişimin bir dezavantajı. Ben de atık sinterflex malzemelerle tuvallerimde yeni kompozisyonlar oluşturtmaya çalıştım” diye konuşuyor. Sergi, 1 Ekim’e kadar görülebilecek.

Necmeddin Okyay'a saygı sergisi: Akkâse ebrularla minnet borcu Necmeddin Okyay’a keşfettiği akkâse ebrularla saygı sergisi açan Alparslan Babaoğlu “Yazılarını ebru teknesinden sağlam çıkardığım zaman, kendilerine hizmette bulunmuş gibi hissettim” diyor.