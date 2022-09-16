Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalde sanatçılar Perihan Savaş ve Erkan Can’a “Onur Ödülü”, Zerrin Tekindor’a “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” vereceklerini duyurdu. Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, İdari Direktörü Cansel Tuncer ve Film Forum Moderatörü oyuncu Damla Sönmez ile bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, festivalin pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan kortejle 1 Ekim’de başlayacağını söyledi.

Yeşim Ustaoğlu Altın Portakal’da jüri başkanı Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım devam ediyor.