MURAT ÖZTEKİN
> Ahmet Kutluhan ve talebelerinin Kur’ân-ı kerimin ipek süzgecinden geçerek tasarlanan hat eserlerinden oluşan sergisi, 1 Ekim’e kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ziyaret edilebiliyor.
> Istanbul Photo Awards 2022’in ödül kazanan fotoğraflarından oluşan sergi, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezinde 30 Eylül’e kadar görülebiliyor.
> SPI International’ın FilmBox+ platformu, “Book of Love” filmini 20 Eylül itibarıyla ekranlarına taşıyor.
> Contemporary Istanbul Vakfının ev sahipliği yaptığı “Cennetsi” adlı sergi, insan ve bitki arasındaki iş birliğini düşünmeye davet ediyor. Sergi, 16 Ekim’e kadar Fişekhane, Cocoon sanat alanında açık kalıyor.
> “Karmakarışık” oyunu 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde AKM Tiyatro Salonuna misafir oluyor. Haldun Dormen’in Kemal Uzun’la Türkçeye kazandırdığı ve yönetmenliğini üstlendiği eser, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oyunculuklarıyla sahneleniyor.