Türkiye Gazetesi

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Büyük Ödül Töreni”nde “En İyi Film” mükâfatına yönetmenliğini Ziya Demirel’in yaptığı “Ela ile Hilmi ve Ali” layık görüldü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ödülünü verdiği Demirel, mükâfatı çekilemeyen filmler, dedesi ve babası için aldığını söyledi. Yönetmen Demirel aynı zamanda “En İyi Yönetmen” ödülünü alıp “En İyi Senaryo” ödülünü de Nazlı Elif Durlu ile paylaşırken, filmi “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Sanat Yönetmeni”, “En İyi Kurgu” ve “Umut Veren Genç Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandı. Gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü ise “Çilingir Sofrası” filmindeki rolleri ile Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’in oldu. Festivalde bu sene “Yılmaz Güney” ödülüne ise hiçbir film layık görülmedi.

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin büyük ödülleri sahiplerini buldu. Törende Ela ile Hilmi ve Ali filmi 7 ödül ile geceye damgasını vurdu.