Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Haliç’teki Tersane İstanbul’da yapılan fuar, dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği 558 sanatçının 1.476 eserini buluşturdu. 22 Eylül’e kadar açık olacak fuarda galerilerde sergilenen eserlerin yanında birçok özel proje de görülebiliyor. İşte onlardan bazıları…

> Contemporary Istanbul’un ikonik parçası “The Yard sergisi”, Tersane’nin dış avlusuna yayılıyor. Sergide birçok sanatçının mekâna has 31 farklı enstalasyon ve heykeli bulunuyor.

> Sanatçı Güvenç Özel’in Tersane Istanbul’un üç farklı noktasına yerleşen “Spektrum” isimli eseri ise sanatseverleri fiziki gerçeklik algısından sanal bir gerçek algısına yolculukla çağırıyor.

> House of Brothers Lounge’da, bu yıl Hande Şekerciler ve Arda Yalkın’dan oluşan ha:ar sanatçı ikilisi ağırlanıyor. İkili, yapay zekâ ile beraber bir heykel tasarlayarak; fuar alanına getirdikleri robot kol yardımıyla da eseri canlı olarak alanda üretiyor.

> Sanatçı Günnur Özsoy’un “Su Taşı” adlı eserini sergiliyor. Eser, parlayan rengi ve akışkan formu ile bir su damlasını veya doğada bulunan taşları hatırlatıyor.

> En ünlü çağdaş sanatçılardan Jeff Koons, yalnızca 99 adet üretilen BMW M850i xDrive Gran Coupé tasarımıyla fuara katılıyor.

Seramik atıklarıyla sergi Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sanatçı Oğuz Yalım’ın seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan “Kaçış Noktası” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.