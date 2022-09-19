Türkiye Gazetesi

Turkcell, geliştirdiği teknolojiyle kültür sanata da destek vermeye devam ediyor. Türkiye’nin kültür sanat hayatına önemli katkı sunan ve dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan Zorlu PSM’deki Turkcell Platinum Sahnesi’nde oynanan ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke’ müzikali, görme engelli sanatseverleri misafir etti.

Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarından Zorlu PSM ile Turkcell, sürdürdükleri iş birliği kapsamında ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikaliyle yeni sezona kapılarını açtı. Bu kez sesli betimleme uygulamasıyla görme engelli çocuklar da sanatın coşkusuna ortak oldu. Zorlu PSM'nin 10. sezonundaki çocuklara yönelik ilk etkinliği, 17 Eylül'de sesli betimlemeyle Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. J.M. Barrie'nin dünyaca ünlü romanı Peter&Wendy'den uyarlanarak Akbank Çocuk Tiyatrosu'nun 50. yılı için hayata geçirilen ‘Peter Pan ve Varolmayan Ülke' müzikali, Turkcell'in Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde ilk kez görme engelli çocuklar tarafından da izlendi.

"ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon konuyla ilgili, “Şirket olarak kültür sanat alanında engelleri aşan uygulamalarla hayata dokunuyoruz. Herkesi kapsayan teknolojilerimiz gibi sanatsal faaliyetlerde de hiç kimseyi geride bırakmadan, özellikle engelli bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden erişilebilir bir şekilde istifade etmelerini sağlayacak çalışmalara öncülük ediyoruz. Geliştirdiğimiz anlık betimleme teknolojisiyle görme engellilerin artık ek hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sunulan canlı sesli betimlemeler ile tüm görsel detayları takip edebilmelerine destek oluyoruz” dedi.

Görme engelli çocukları da sanatla buluşturmak amacıyla bir çocuk oyununun sesli betimlemeyle sahnelendiğini söyleyen Ergenekon, “Sürdürülebilir ve sosyal kapsayıcılık eksenli bu etkinliğimizin ilki 17 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde bir çocuk müzikaliyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Pandemi yorgunu sinema ve tiyatroya 168 milyon destek Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanatsal faaliyetler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiyi açıkladı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda.