Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın yeni sergisi “Sahnede 90’lar”, sahne ve performans mefhumlarını merkezine alarak Türkiye’nin 1990’lı yıllarından sanat üretimlerini bir araya getiriyor. Sergi, çeşitli kaynaklardan toplanmış arşiv unsurlarına dayanıyor ve canlı performanslardan video kliplere uzanan bir çeşitlilikte çarpıcı üretimleri de ihtiva ediyor. Salt Beyoğlu’nda, aralarında Aydın Teker, Canan, Esra Ersen, Halil Altındere, Hüseyin Katırcıoğlu, Köken Ergun, Moni Salim Özgilik, Özlem Günyol & Mustafa Kunt ve Taner Ceylan’ın da bulunduğu sanatçıların işleri sunuluyor.

Sergide, dönemin karanlık havasına tezat bir şekilde sanat dünyasında dinamizm yaşandığı vurgulanıyor. Sergi, kolektif oluşumların disiplinlerarası üretimlerinden geriye kalan fotoğraf, afiş, yazışma gibi arşiv malzemelerini de bir araya getiriliyor. Sergi, 12 Şubat 2023’e kadar Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarında ziyaret edilebilecek.

SanatBurada Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu Hepsiburada, sanatseverleri çağdaş sanatla buluşturmaya devam ediyor. SanatBurada platformu, genç sanatçıların yeni eserlerinden oluşan ilk özel seçkisiyle açıldı. SanatBurada’nın lansmanı, 17. Contemporary İstanbul’da gerçekleştirildi.